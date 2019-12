KLM vlucht naar Suriname loopt uren vertraging op na defect onderdeel

Een vliegtuig van de KLM, dat vandaag om 11.05u zou moeten vertrekken van Schiphol naar Suriname, staat nu meer dan drie uur later nog steeds aan de grond. De reden daarvoor is een defect onderdeel, vertelt een passagier aan boord aan de redactie van Waterkant.Net.

Passagiers zitten nog steeds in het vliegtuig en balen van de situatie. Ze hebben van de KLM crew begrepen dat het inzetten van een vervangend toestel niet te regelen is. Het onderdeel zal ter plekke vervangen moeten worden.

In de tussentijd moeten de passagiers in het vliegtuig blijven zitten. Dit lange wachten heeft er ook voor gezorgd dat het warm is geworden in het toestel. Daarom is nu ook een van de deuren opengezet.

De redactie van Waterkant heeft inmiddels vernomen dat het onderdeel na 3 uur is aangekomen en dat het ruim een half uur zal duren om het euvel te verhelpen. Dan zal het vliegtuig opnieuw opgestart worden en zal er gekeken worden of vetrekken naar Suriname mogelijk is.

