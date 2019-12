Roversbende van zeven aangehouden door RBTP

Leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) hebben op maandag 09 december, na uitgewerkt informaties, zeven verdachten op drie verschillende locaties te Paramaribo opgespoord en aangehouden. De verdachten werden vervolgens overgedragen aan de politie van het bureau Nieuwe Haven.

Deze verdachten hebben verschillende strafbare feiten gepleegd waaronder diefstallen door middel van geweldpleging. Het gaat om: Anfernee, M. ( 21jr.), Romano, M. (21jr.), Ouincy, M.( 22jr.), Alan, A.(20jr.), Arantez, W.(22jr.), Jeffaro, A.(19jr.) en Cherokee, S.(23jr.).

Deze criminelen verplaatsten zich in een wit gelakte personenauto. De auto is hangende het onderzoek in beslag genomen. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie zijn alle verdachten in verzekering gesteld.

Intussen hebben zij bekentenissen afgelegd over strafbare feiten die zij gepleegd hebben, meldt het Korps Politie Suriname zojuist op haar website.