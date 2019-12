Kopers van ‘voordelige’ US dollars bij cambio slachtoffer van verduistering

In Suriname is een aantal kopers van US dollasr, die tegen een gunstige koers bij een cambio worden aangeboden, het slachtoffer geworden van verduistering. Omdat bij die cambio per persoon maximaal US 300 gekocht kan worden, worden familieleden, vrienden en onbekende personen gevraagd om de Amerikaanse dollars te gaan kopen. Maar dat gaat niet altijd goed meldt het Korps Politie Suriname.

De politie meldt dat zij momenteel wordt geconfronteerd met gevallen van verduistering van Surinaams geld of Amerikaanse dollars. De aangevers hebben bij de politie verklaart dat zij Surinaams geld hebben gegeven aan derden om voor hun Amerikaanse dollars te gaan kopen bij de cambio in kwestie.

Een aantal personen heeft kort na elkaar aangifte gedaan van verduistering van hun geld Inmiddels heeft de politie van het bureau Uitvlugt een aanhouding verricht. De verdachte Cermano, M. is na afstemming met het Openbaar Ministerie in verzekering is gesteld.

De Surinaamse politie waarschuwt burgers: “Ga zelf uw vreemd geld kopen bij de cambio ter voorkoming dat u financieel benadeeld wordt.“