Landbouwdeskundigen raden ‘platbranden’ van akkers af

Het is gebruik in het binnenland van Suriname dat akkers, nadat die zijn open gekapt ook nog in vlammen worden gezet als onderdeel van de voorbereiding van de grond op de aanplant. Twee landbouwdeskundigen uit Columbia die in de eerste week van december een trainingsmissie in Suriname hebben uitgevoerd, raden dat af.

Roberto Suarez en Monica Salomonca brachten hun advies uit, nadat zij afgelopen donderdag een veldbezoek hebben gebracht aan ananasaanplanten in Redi Doti/Pierre Kondre. De landbouwdeskundigen hebben de lokale Surinaamse gemeenschappen opgeroepen om het ‘platbranden’ af te bouwen.

Suarez en Salomonca hebben erop gewezen dat bomen de bodem op natuurlijke wijze bemesten. Door het aanwezig woud steeds af te branden, gaat de vruchtbaarheid van de bodem op termijn verloren. Daardoor moeten de lokale gemeenschappen steeds andere plekken opzoeken om te planten.

Ook zorgt het verbranden ervoor dat de natuurlijke schaduwplekken verloren gaan. Veel aanplanten blijken zwaar te worden aangetast, omdat ze langdurig worden blootgesteld aan directe zonnestralen.