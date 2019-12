Pre-Christmas party met Trafassi op zaterdag 14 december

Op zaterdag 14 december wordt het van 22.00u – 02.30u Caribisch gezellig op de speciale Pre-Christmas Caribbean Dance Party met de populaire band Trafassi! Tussendoor zorgen DJ’s Shann, Meo Mania en Gilly Gonzales uit Suriname voor de lekkerste hits. Kaarten zijn online te koop via Eventbrite.

Deze Caribbean Dance Special vindt plaats in Dekker te WARMOND, een ruim opgezette party accommodatie, centraal gelegen in het groene hart van de Randstad nabij Leiden, tussen Den Haag en Amsterdam in.

Dekker heeft alle ingrediënten in huis om een onvergetelijke happening van deze avond te maken. Het wordt een dag om nooit te vergeten, dus haal je kaarten op tijd!

Drankjes kun je aan de bar kopen m.b.v. muntjes of gebruik maken van de Bottle service. Surinaamse catering is aanwezig! Surinaams-Javaanse catering by Royal Java Food.

Caribbean Party met Trafassi!

Zaterdag 14 december 2019

Aanvang 22.00u – Einde van de party: 02.30

Locatie: Dekker WARMOND

Veerpolder 14 in Warmond (vlakbij Leiden)

Tickets: online via www.carifesta.nl

Info: 010-2151770 of via Whatsapp 06-26328025

