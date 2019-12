‘Bigi Boy’ Rozenstruik aangekomen in Suriname

Jairzinho ‘Bigi Boy’ Rozenstruik is zojuist rond 01.00u aangekomen op de Johan Adolf Pengel internationale luchthaven in Suriname. Er heerst momenteel een drukte op de luchthaven in verband met zijn aankomst. Mensen staan in de aankomsthal en buiten te wachten op ‘Bigi Boy’.

Rozenstruik zou volgens planning rond 23:00u landen, maar vanwege een vertraging arriveerde hij pas rond 01.00u middernacht. Mensen van verschillende delen van het land zijn met bussen die de overheid heeft ingezet of eigen vervoer getogen naar de luchthaven om de Surinaamse UFC vechter groots te ontvangen.

Rozenstruik slaagde er afgelopen zondagochtend, tijdens UFC Fight Night in de Amerikaanse hoofdstad Washington, in om te winnen van de Nederlandse MMA-veteraan Alistair Overeem.