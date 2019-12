Gesteggel over wel of geen vergunning voor VHP vergadering Bernharddorp

Afgelopen vrijdag vond er een openbare VHP vergadering plaats in het gemeenschapshuis te Bernharddorp. Volgens de overheid ging het om een ‘illegale activiteit’ , omdat er geen vergunning zou zijn aangevraagd en verleend. Districtscommissaris (Dc) en NDP’er Armand Jurel zou daarom de politie van Para de opdracht hebben gegeven om de bijeenkomst stop te zetten, meldt het Surinaamse Nationaal Informatie Instituut (NII) vanmorgen.

De VHP heeft vanmorgen echter aangegeven dat zij geen vergunning nodig zou hebben om te vergaderen in een dorpsgemeenschap zoals Bernharddorp. “Er was toestemming gegeven door de kapitein en dat is voldoende. De VHP heeft in vele dorpen reeds vergaderd en daarbij was alleen toestemming van de kapitein nodig. Zo is het gegaan in Kwamalasamutu en in vele andere dorpen. Indien de Dc dichtbij is wordt die beleefdheidshalve in kennis gesteld, maar er wordt geen vergunning aangevraagd” aldus de partij.

De VHP geeft in een reactie verder aan dat Dc’s in Suriname steeds meer een verlengstuk van de politiek zijn geworden en erop zijn gebrand om oppositiepartijen het leven zuur te maken, terwijl hun eigen partij geen strobreed in de weg wordt gelegd. “Onze grondwet geeft in artikel 20 overigens ‘het recht van vreedzame vereniging en vergadering’ met name wanneer de openbare orde niet in het geding is” aldus de partij.

“In het geval van Bernharddorp is de vergadering gehouden in het gemeenschapshuis en behoudt het dorpsbestuur zich het recht voor om wel of geen toestemming te geven voor het gebruik daarvan. De VHP heeft dus met instemming van het dorpsbestuur gewoon haar vergadering gehouden en afgerond. Wanneer de District Commissaris meent dat er in elke dorpsgemeenschap een vergunning voor een vergadering nodig is dan dient hij hierover contact te maken met het lokale dorpsbestuur. Dit dient dan voor het hele land te gelden dus ook voor elk dorp in het district Sipaliwini” aldus de VHP.

Overigens zou de politie -volgens het NII- de bijeenkomst hebben beëindigd en heeft de politie de plek verlaten nadat zij ervan overtuigd was dat het publiek was vertrokken. Ook zegt het NII dat VHP voorzitter Santokhi, die aan het woord was, zijn toespraak beëindigde en zich verontschuldigde bij de aanwezige wetsdienaren. Maar volgens de VHP heeft de politie die ter plekke kwam de vergadering niet gestopt.

