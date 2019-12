Surinaamse assembleevoorzitter Simons ontvangt Nederlandse Diaspora Oorkonde

De voorzitter van de Nationale Assemblee van de Republiek Suriname, Jennifer Geerlings-Simons, heeft gisteren de de Diaspora Oorkonde 2019 en de SuRo-speld (Surinaams-Rotterdams speld) in ontvangst genomen. De Diaspora Oorkonde wordt jaarlijks door de Stichting Satya Dharma Nederland uitgereikt aan personen die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt aan het versterken van de band van Surinamers in de diaspora aan de republiek Suriname.

Om voor de SuRo-speld in aanmerking te komen dient men bijzondere verdiensten te hebben verricht ten behoeve van Suriname en/of de gemeente Rotterdam voor een periode van ten minste 15 jaar. Mevrouw Simons heeft bij het in ontvangst nemen van de oorkonde en de speld aangegeven dat zij hier blij mee is.

Satya Dharma meent dat mevrouw Simons de Diaspora Oorkonde heeft verdiend omdat zij zich sterk heeft gemaakt voor historische wetgeving die de diaspora een formele wettelijke band heeft gegeven met Suriname. Via de wet Personen van Surinaamse Afkomst is er een speciale status voor de diaspora ontstaan en is er sprake van exclusieve voorzieningen. Daarmee is recht gedaan aan de onverbrekelijke band die de diaspora heeft met het vaderland Suriname.

Tevens heeft mevrouw Simons zich ingezet voor de bevordering van Distance Learning en de betrokkenheid van de Open Universiteit bij het hoger onderwijs in Suriname. De SuRo-speld is aan mevrouw Simons uitgereikt vanwege de sociale betrokkenheid die zij heeft getoond bij de Surinaamse diaspora in Rotterdam-Hoogvliet. Door die betrokkenheid en in samenwerking met lokaal politicus mr. Ramon Ramsodit is er een sterke band ontstaan tussen Hoogvliet en Paramaribo.

De Diaspora Oorkonde is een initiatief van president van Satya Dharma, mr. Ramon Ramsodit en wordt ondersteund door voormalig premier Dries van Agt, gewezen Tweede Kamerlid Harry van Bommel en Ram Rambaratsingh, de oud-voorzitter van Satya Dharma Nederland. Eerder werd de Diaspora Oorkonde uitgereikt aan de heer Chan Santhokhi en aan musicus en artiest Edgar Burgos.

De SuRo-speld is in het leven geroepen door Ramon Ramsodit en gewezen burgemeester van Rotterdam dr. Bram Peper.