Suriname America Network Incorporation erkent Surinamers in diaspora

Vorige maand vierde de Suriname America Network Incorporation (SANI), haar 25ste verjaardag. De presentatoren bij deze gelegenheid waren Dr. David Burgzorg en Roxanne Valies, die aan het zeer goed opgekomen publiek een rijke varieteit aan talent van Surinaamse origine konden voorschotelen.

SANI, een non-profit organisatie die zich voornamelijk richt op begeleiding en assistentie van en interconnectie tussen Surinamers in Amerika en hun nakomelingen, heeft haar hoofdkwartier in Fort Lauderdale, Florida. De formele missie van SANI is om de rijke en diverse culturele afkomst, geschiedenis en tradities van Suriname uit te dragen naar de gelijkelijk cultureel gediversificeerde Amerikaanse gemeenschap.

Tijdens de recente festiviteiten, erkende SANI’s huidig bestuur, voorgezeten door Ernestine Burleson (President) en Roel Ritfeld (Vice-President), een aantal Surinamers die hun land waardig uitdragen binnen en buiten het land.

Het SANI bestuur overhandigde bij deze gelegenheid ook een aantal Lifetime Achievement Awards aan vijf personen die elk op verschillend vlak hun sporen hebben verdiend:⁻ Armand Sabar (gepensioneerd pastor), voor zijn duurzame bijdagen in community service en counseling.

⁻ Joanne Hardewijk, voor haar markant leiderschap in professionele verpleging en opleidingen.

⁻ Joan Marques, PhD, EdD, voor haar indrukwekkende prestaties op auteurs en educatief vlak.

⁻ Bryan Bijlhout, voor zijn respectabele verrichtingen op muzikaal gebied.

⁻ Tyrone Spong, voor zijn uitzonderlijke verdiensten in sport (boxen en kickboxen).

Speciale aandacht en steun werd tijdens deze samenkomst gevraagd voor het werk van de Huber Stichting, die zich richt op kinderen met een verstandelijke en/of geestelijke beperkingen.

SANI hoopt met deze daad een wezenlijke bijdrage te hebben geleverd naar een stabielere samenwerking tussen Surinamers buiten en binnen het vaderland.

Op zondag, 24 November, werd de onafhankelijkheid van Suriname gezamenlijk en in stemming gevierd in Miami met een rijke varieteit aan traditionele Surinaamse gerechten op de tonen van gezellige Surinaamse muziek, met optredens van Bryan Bijlhout en Stanley Mandikarya.