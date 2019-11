VIDEO: Bryan Bijlhout krijgt onderscheiding uitgereikt in Florida

De populaire Surinaams-Nederlandse zanger Bryan B. heeft afgelopen weekend de Kankantrie Life Achievement Award uit handen van Suriname American Network Inc. (Sani) in ontvangst mogen nemen. Dat gebeurde in Miami, in de Amerikaanse staat Florida.

Bryan B. was persoonlijk aanwezig om zijn award in ontvangst te nemen. “Dit is niet een ieder gegund. Het betekent dat je al die tijd je werk goed hebt gedaan en opgevallen bent. I love it!” reageert de zanger tegenover de Surinaamse krant de Ware Tijd.

Bekijk hier een filmpje van de uitreiking:

Fantastisch! Bryan B krijgt in Amerika een lifetime achievement voor zijn bijdrage aan de muziekwereld! Posted by Ronald Sai A Tjin on Monday, 25 November 2019