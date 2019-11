President Bouterse en delegatie vertrokken naar China

President Desire Bouterse is vanmiddag aan het hoofd van een regeringsdelegatie naar de Volksrepubliek China vertrokken. Het staatshoofd wordt vergezeld door First Lady Ingrid Bouterse-Waldring. Het staatshoofd brengt op uitnodiging van de Chinese president Xi Jinping een staatsbezoek aan het Aziatische land.

De president kreeg de gebruikelijke ceremonie van uitgeleide door manschappen van het Nationaal Leger. De First Lady zal in China en Cuba een apart programma afwerken. Voorts maken, vanwege het in China af te werken programma, de ministers van Buitenlandse Zaken, Financiën, Justitie en Politie, Handel, Industrie en Toerisme en Volksgezondheid ook deel uit van deze presidentiële delegatie.

Dit bezoek staat in het licht van de verdere verdieping en versterking van de bilaterale samenwerking tussen beide landen en tevens de consolidering van het strategisch partnerschap tussen de twee soevereine staten. Bouterse zal een bilateraal onderhoud hebben met zijn collega president Xi Jinping, andere hoogwaardigheidsbekleders en het bedrijfsleven.

De ondertekening van diverse overeenkomsten, gericht op de gebieden veiligheid, landbouw, handel en investering, technische – en economische ondersteuning en “People-to-People” uitwisseling zullen tevens worden afgehandeld om zodoende verder inhoud te geven aan deze historische relatie van meer dan 160 jaren.

Vervolgens zal het Surinaamse staatshoofd van 2 – 4 december een staatsbezoek afleggen aan de Republiek Cuba op uitnodiging van president Miguel Díaz-Canel, mede tegen de achtergrond van de herdenking van 40 jaren van diplomatieke betrekkingen tussen beide landen, welke een mijlpaal is in de relatie tussen de Republiek Suriname en de Republiek Cuba.

In deze vier decennia is de relatie tussen beide landen geïntensiveerd op onder andere politiek, sociaal, economisch en cultureel gebied. Ter verdere uitdieping van deze goede en vriendschappelijke banden zullen er ook overeenkomsten worden getekend.