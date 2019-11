President Bouterse vertrekt op onafhankelijkheidsdag naar China

President Desi Bouterse van Suriname vertrekt op maandag 25 november samen met zijn echtgenote en een grote delegatie naar China voor een officieel staatsbezoek. De president en zijn delegatie vertrekken richting Beijing nadat hij de parade heeft afgenomen in Moengo, meldt de Surinaamse nieuwssite Starnieuws.

Volgens Starnieuws ligt het in de bedoeling om een intensief programma af te werken in China. Daarbij zullen er ook overeenkomsten getekend worden. Met Bouterse reizen ook enkele ministers mee, waaronder Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken, Gillmore Hoefdraad van Financiën en Stephen Tsang van Handel, Industrie & Toerisme.

Hoogtepunt van het bezoek aan de Volksrepubliek China is het onderhoud met de Chinese president Xi Jinping. De presidenten hebben elkaar eerder al twee keren ontmoet. De eerste keer was tijdens een Caricom-verband meeting begin juni 2013 in Port of Spain en de tweede keer was op 6 juni 2013 in Beijing.

Eerder dit jaar heeft de Surinaamse president zijn staatsbezoek aan India afgeblazen. Critici beweerden toen dat Bouterse bang is om te reizen naar Azië 1 jaar voor de verkiezing. Met het bezoek aan China op 25 november zal het staatshoofd het tegendeel bewijzen.