Stolkertsijverbrug krijgt schoonmaakbeurt in verband met Srefidensi

De brug te Stolkertsijver in het district Commewijne wordt schoongemaakt. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in verband met de aankomende Srefidensi viering te Moengo in het district Marowijne. Op woensdag 13 november zijn de schoonmaakwerkzaamheden aan de Stolkertsijver brug in opdracht van de Wegenautoriteit Suriname gestart.

De werkzaamheden worden aanstaande zondag afgerond. Het ligt in de bedoeling om alle bruggen vanaf de Wijdenboschbrug richting het oosten schoon te maken in het kader van de 44e onafhankelijkheidsviering. De schoonmaakwerkzaamheden aan de Wijdenboschbrug zijn het afgelopen weekend reeds uitgevoerd.

Op 25 november 2019 herdenkt Suriname 44 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid. De festiviteiten worden dit jaar te Moengo in het district Marowijne, gevierd. De voorbereidingen voor deze grote Surinaamse dag zijn in volle gang en worden uitgevoerd door een speciaal benoemde commissie onder leiding van Ramon Abrahams.

Behalve de bruggen worden ook de bermen langs de volledige wegstrekkingen aangepakt.