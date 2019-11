Student middelbare school ingesloten voor mishandeling medestudente

De 21-jarige middelbare student Joshua H. is op dinsdag 5 november door de politie van het bureau Flora aangehouden. Dit nadat hij een medestudente op 22 oktober had mishandeld omdat hij vond dat zij aan het roddelen was over hem met een andere student. Het slachtoffer liep blauwe plekken en zwellingen aan haar lichaam op en klaagde van pijn in haar onderbuik. Na medisch te zijn behandeld is zij verwezen naar haar huisarts.

Onderzoek wees uit dat de studenten in aanwezigheid van de docent in groepjes van vijf een opdracht moesten uitvoeren. Terwijl de aangeefster bezig was te praten met een andere student van haar groep keek Joshua in haar richting. Hij vond dat de aangeefster over hem aan het roddelen was. Zonder meer stond hij op en liep naar de aangeefster toe. Toen hij heel dichtbij haar stond, gaf Joshua haar een duw en bracht haar een harde klap toe in haar gezicht. De aangeefster kwam te vallen, waarbij Joshua haar enkele trappen gaf in haar buikstreek.

Inmiddels hadden meerdere docenten zich begeven naar het lokaal en haalden de twee studenten uit elkaar. Daarbij stootte Joshua ook de docenten en poogde een stoel in de richting van de docenten te gooien. Gelukkig werd deze hem tijdig afhandig gemaakt. Per eigen gelegenheid werd het slachtoffer naar de Spoed Eisende Hulp in Suriname afgevoerd voor medische hulp.

De verdachte werd op dinsdag 5 november naar het politiebureau ontboden. Hij meldde zich dezelfde dag aan vergezeld van een familielid. Joshua werd direct aangehouden en na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie voor mishandeling in verzekering gesteld.