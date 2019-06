‘Bouterse bang om te reizen’; staatsbezoek aan India afgeblazen

De Surinaamse president Desi Bouterse is bang om te reizen. Dit zeggen critici in Suriname naar aanleiding van het feit dat het staatshoofd de komende maand niet meer op staatsbezoek gaat naar India. De president heeft de reis naar Azië afgeblazen. Critici zijn de mening toegedaan dat Bouterse gewoon bang is, omdat hij ook niet is ingegaan op het verzoek van Rusland, Servië en enkele Caricom-landen eerder dit jaar.

Er wordt beweerd dat Bouterse bang is, omdat er in de luchtvaart altijd iets kan voordoen waarbij de piloot een noodlanding moet maken. De president is in veel landen niet welkom vanwege het feit dat Interpol op verzoek van Nederland een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd heeft tegen hem. “Een reis naar India is best ver en er zal sowieso over een aantal landen gevlogen moeten worden. Dat de president een jaar voor de verkiezing zo een risico zou nemen is niet verstandig”, aldus critici.

Volgens de critici is ook de Airbus A380 van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij, welke de president zou charteren voor de reis, niet te vertouwen om tot naar Azië te vliegen. Volgens hun zal er zowiezo een tussenstop gemaakt moeten worden in een land om bij te tanken. Het probleem is dat een vooraf afgesproken land op het moment van aankomst het toestel kan weigeren. Volgens de critici heeft Bouterse dan een groot probleem, omdat de piloot dan moet uitwijken en de kans is groot dat het land waarnaar er is uitgeweken het arrestatiebevel uitvoert.

Minister van Buitenlandse Zaken, Yldiz Pollack-Beighle, zegt tegenover De Ware Tijd dat te zijner tijd nog nadere mededelingen te zullen doen omtrent het afblazen van het staatsbezoek aan India. Het geplande bezoek van Bouterse zou een tegenbezoek zijn op de komst van het Indiase staatshoofd Ram Nath Kovind vorig jaar juni aan Suriname. Daarbij zijn er verschillende bilaterale afspraken gemaakt om de samenwerking op verschillende gebieden te verbreden en te verdiepen.