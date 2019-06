12-jarig meisje uit Rotterdam verdwenen na school

De 12-jarige Hania is gisteren in Rotterdam zoekgeraakt. Het meisje vertrok volgens de politie omstreeks 12:00 uur uit school en zou om 15:00 uur thuis zijn, maar kwam echter niet aan.

De politie noemt de vermissing urgent en zorgwekkend. Daarvoor hebben zij in de nacht van donderdag op vrijdag een Amber Alert verstuurd over de vermissing. De tiener is voor het laatst gezien bij haar school aan de Vaandrigstraat in Rotterdam-Crooswijk.

Hania heeft halflang donker haar en bruine ogen. Ze draagt een witte jurk met bloemenpatroon, witte legging, witte schoenen, zwart jasje en een roze rugzak. De politie vraagt een ieder die Hania gezien of meer informatie heeft te bellen naar 0900-8844.