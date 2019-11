Dronken echtgenoot (47) steekt gezinsauto in brand

Een 47-jarige man is vorige week door de politie van het bureau Santo Dorp aangehouden, nadat hij te Leiding 21 zijn gezinsauto in brand had gestoken toen hij dronken was. Dat meldt het Korps Politie Suriname zojuist.

In beschonken toestand legde de man Dewkoemar P. oude kledingstukken van zijn vrouw en dochter aan de voorzijde van de auto op de grond, besprenkelde die met benzine en stak ze in brand. Het vuur sloeg over naar het voertuig, waarna deze is afgebrand.

Dewkoemar gooide in zijn dronken bui ook een bouwsteen tegen de voorruit van de auto. Het motief tot zijn daad moet in de relationele sfeer liggen.

De verdachte werd ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau. Na zijn ontnuchtering is hij voorgeleid en in verzekering gesteld, na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie.