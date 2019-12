VIDEO: Nieuwe officiële trailer van Suriname de film uitgebracht

Eerder was al de teaser van de film al uitgelekt, maar vandaag is de nieuwe officiële trailer van Suriname de film uitgebracht. Deze nieuwe in Suriname opgenomen film is vanaf 20 februari 2020 te zien bij Pathé.

Wanneer Winston Righter besluit zich verkiesbaar te stellen voor het presidentschap in Suriname, wordt hij geconfronteerd met zijn criminele verleden. Een schaakspel breekt los als hij de strijd aangaat met justitie én de onderwereld.

Met o.a. Fajah Lourens, Rodney Lam, Liza Sips, Fernando Halman en Josylvio. Check de trailer hierboven.