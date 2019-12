Verbrandingsoven Brownsweg in gebruik genomen

Het ministerie van Volksgezondheid in Suriname heeft de elfde verbrandingsoven binnen Bouta’s Milieuplan in gebruik genomen. Dit gebeurde op woensdag 4 december te Brownsberg in het district Brokopondo. Volgens minister Antoine Elias van Volksgezondheid vindt hiermee het milieuplan flink voortgang. Vandaag staat de ingebruikname van unit nummer 12 op Witagron op het programma, terwijl er ook verbrandingsovens op Snesi Kondre, Brokopondo Centrum en Langatabiki in de pijplijn zijn.

De bewindsman zegt dat op wat technische zaken na deze units al bijna rond zijn. Hij benadrukt dat de verbrandingsovens bij ingebruikname meteen operationeel en functioneel moeten zijn. Het ligt in de bedoeling om landelijk een totaal van 30 van deze ovens te hebben. Elias geeft verder te kennen dat ook de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO) dit Surinaamse milieuplan koestert. Hij heeft tijdens een bezoek aan deze organisatie voorgehouden wat dit project inhoudt. De PAHO wil gedaan krijgen dat ook in verre gebieden van Azië en Afrika zo’n plan wordt geïmplementeerd.

Het ministerie van Volksgezondheid treedt op als uitvoerder cq trekker van dit door president Desiré Bouterse geïnitieerde project. Minister Elias zegt dat zijn hele ministerie eraan meewerkt het tot een succes te maken. Het ministerie blijft ook na ingebruikname van de ovens controle uitoefenen. In de gebieden waar de units worden opgezet, worden de lokale bewoners getraind in hoe hiermee om te gaan.

Van belang is volgens de minister vooral het onderhoud. De mensen worden getraind door personeel van het Mungra Medisch Centrum.