VIDEO: Trailer van ‘Suriname De Film’ uitgelekt

Afgelopen weekend is de trailer van de nieuwe film ‘Suriname De Film’ uitgelekt. Het filmpje was op diverse plekken op social media te zien. Zojuist werd de trailer alsnog officieel naar buiten gebracht en is hierboven te zien.

“Helaas onze trailer al gelekt. Desalniettemin ben ik er supertrots op dat wij nu officieel onze trailer met jullie mogen delen. De opnames van Suriname De Film zitten er vanaf nu officieel op! Ik ben zoooo benieuwd wat jullie ervan vinden!” aldus de producent van de film vandaag op Facebook.

‘Suriname’ vertelt het verhaal van Winston Righter (Rodney Lam), een zakenman, minister van natuurlijke hulpbronnen en een man met een duister en crimineel verleden. Hij tracht te bewijzen dat hij veranderd is om zo zijn van hem vervreemde vrouw (Liza Sips) terug te winnen.

Rodney Lam, Joost ‘Josylvio’ Belham, Liza Sips en Fajah Lourens spelen de hoofdrollen in Suriname. Ook Jetty Mathurin, Winonah de Jong, Fernando Halman, Cyriel Guds en Rosita Dameri zijn te zien in de film.

De film is vanaf 20-02-2020 te zien.