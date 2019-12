Twee zwaargewonden nadat pick-up tegen mast knalt

Dit voertuig raakte aan het eind van de middag zwaar beschadigd, nadat het tegen een mast aan knalde. Het verkeersongeluk vond rond 17.30u plaats aan de Verlengde Magentaweg in Suriname, ter hoogte van de Sahitweg. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat er twee personen zwaar gewond raakten.

Volgens de eerste informatie zou de pick-up eerst een mast omver hebben gereden waarna het voertuig tegen een andere mast tot stilstand zou zijn gekomen, zoals op de foto te zien is. De twee gewonden zijn op eigen gelegenheid naar de Spoed Eisende Hulp gegaan.

Het is nog niet bekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De Surinaamse politie was snel ter plekke en heeft de zaak in onderzoek.