Ambtenaren en graafmachineoperator aangevallen door Braziliaanse bijen tijdens schoonmaak

Tijdens schoonmaakwerk van het commissariaat Paramaribo-Zuidwest aan de Tellerweg in Latour afgelopen vrijdag, zijn enkele bestuursambtenaren en een graafmachineoperator aangevallen door Braziliaanse bijen.

Het Burger Informatie Centrum meldt dat iedereen er gelukkig er goed vanaf is gekomen. Na medische behandeling mochten zij naar huis. Het werk werd terstond stopgezet. Gisteren hebben brandweerlieden de plek aangedaan en de bijen bestreden. Dit zodat het werk binnenkort weer hervat kan worden.

Het commissariaat is de afgelopen periode druk bezig met schoonmaakwerk in het ressort in Suriname. Het werk wordt in opdracht van districtscommissaris Eric Grauwde verricht samen met een Surinaamse aannemer.