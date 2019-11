Amerikaanse ambassadeur brengt bezoek aan Kustwacht van Suriname

De Amerikaanse ambassadeur Karin L. Williams bracht afgelopen woensdag een bezoek aan de Kustwacht van Suriname. Zij werd vergezeld door de luitenant commandant van de Amerikaanse Marine Travis Ervin.

De directeur van de Kustwacht, kolonel Jerry Slijngard informeerde de ambassadeur over de rol die de Kustwacht vervuld bij het handhaven van de maritieme veiligheid binnen het zeegebied behorende aan Suriname. Ook de diverse uitdagingen bij het uitvoeren van de wettelijke taken en de vooruitzichten zijn aan de orde gekomen.

Het bezoek werd voorgezet met een rondvaart op het kustwachtvaartuig P201, waarbij de ambassadeur een uitgebreide rondleiding kreeg. Zij was onder de indruk van het trainingsniveau van de medewerkers aan boord en hoe de Kustwacht ervoor zorgdraagt dat het personeel over de nodige kennis, kunde en vaardigheden beschikt om de werkzaamheden uit te voeren.

Slijngard was zeer ingenomen met het bezoek en blikt terug op een geslaagde rondleiding. De ambassadeur was blij dat zij is geïnformeerd over de taak-en doelstellingen van de Surinaamse Kustwacht. Zij gaf aan in contact te zullen blijven met de Kustwacht en is bereid waar nodig, assistentie te verlenen.

Als blijk van waardering om dit bezoek te memoreren, werden zowel door de kolonel als de ambassadeur presentjes met elkaar uitgewisseld.