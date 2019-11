Ministerie van LVV informeert pluimveekwekers

Bioveiligheid vereist meer aandacht van de pluimveekwekers. Dit werd benadrukt tijdens een 2-daagse infosessie verzorgd door het onderdirectoraat Veeteelt van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV).

Actoren uit de Surinaamse kleine pluimveekwekerij hebben op donderdag 28 november deelgenomen aan een workshop met als titel “Bioveiligheid op klein pluimveekwekerijen en veterinaire vereisten voor exploitatie kleine pluimvee slachtinrichtingen – Paramaribo”. De dag erna was het de beurt van de middel- en grote pluimveekwekers.

Tijdens het eerste deel van de workshop is een conceptrichtlijn betreffende bioveiligheid op de pluimveekwekerijen gepresenteerd, gevolgd door een discussiesessie betreffende het onderwerp. Het tweede deel behelsde de presentatie van veterinaire vereisten voor de exploitatie van slachtinrichtingen en de voorwaarden waar men aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor een veterinaire vergunning.

Dit heeft te maken met de goedkeuring van de wet “Inspectie vlees en overige dierlijke producten”. Deze wet verplicht sinds maart 2017 dat er strengere eisen gesteld moeten worden, aan onder andere pluimveekwekers teneinde te zorgen voor gezond pluimveevlees voor de consument.

LVV-minister Rabin Parmessar wil middels het verzorgen van trainingen en infosessies zoveel mogelijk kwekers bereiken, om hun in te lichten over bioveiligheid binnen de pluimveesector van Suriname. Voedselveiligheid staat namelijk hoog aangeschreven in zijn beleid.