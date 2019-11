DAF-truck chauffeur leert haastige autobestuurder wijze les

De chauffeur van deze DAF-truck heeft gisteren de bestuurder van deze gele personenauto een wijze les geleerd toen hij haast had op de hoek van de J.A. Pengel- en de Dr. S. Kafiluddistraat in Suriname.

De truck reed over de J.A. Pengelstraat en sloeg af in de Kafiluddistraat. De personenauto reed over het Molenpad en ging in de Kafiluddistraat. Toen de truck afsloeg in de Kafiluddistraat, probeerde de personenauto de truck snel in te halen om eerder in de straat te gaan.

De truckchauffeur besloot toch af te slaan en ramde het voertuig van de linkerkant. De personenauto raakte behoorlijk beschadigd bij de linker portieren.

De bumper van de truck raakte licht beschadigd.