Vrouw die werd aangehouden na live tv optreden was voortvluchtig in drugszaak

De vrouw die op 15 november door de politie werd aangehouden, nadat ze in een live programma op de televisie was verschenen, was voortvluchtig en werd gezocht voor overtreding van de wet Verdovende Middelen. Ze zou postpakketten met drugs hebben verzonden meldt het Korps Politie Suriname woensdag.

Rechercheurs van de afdeling Narcotica Brigade hielden de 38-jarige voortvluchtige vrouwelijke verdachte op het terrein van een televisiestation aan. De vrouw heeft in het jaar 2018 drie keren pakketten ter verzending naar het buitenland aangeboden bij één van de postbedrijven in Paramaribo. Tijdens controle door de douane recherche werden er respectievelijk 84 gram marihuana, 527 gram cocaïne en 828 gram cocaïne in de dozen aangetroffen en in beslag genomen.

Het gelukte de rechercheurs na verkregen informatie de vrouwelijke verdachte op 15 november op te sporen en aan te houden. Zij gaf toe de drugs te hebben gepost voor een buitenlander en ontving voor alle drie keren een geldbedrag in US dollars, aldus de Surinaamse politie.

De verdachte is na overleg met het Openbaar Ministerie hangende het onderzoek in verzekering gesteld.

De vrouw in kwestie was laatst nog uitgebreid in het nieuws, toen ze met een groep van 200 personen de overstap maakte van de ABOP naar de NDP. Ze kwam in beeld tijdens de uitzending van het STVS televisieprogramma M’Manten Taki, waarin ze sprak over de lancering van de vrouwen organisatie Dja Dja Uma.