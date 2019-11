Carifesta Caribbean Party zaterdag 30 november met Passion

Komend weekend wordt het weer Caribisch gezellig op de bekende Carifesta Caribbean Party in de Sir Winston Club te Rijswijk. Op zaterdag 30 november gaan we namelijk weer lekker dansen op de tonen van de populaire live band PASSION! Tussendoor is er muziek van top DJ’s SAM SOSA, MEO MANIA en GILLY GONZALES uit Suriname! De laatste voorverkoop kaarten zijn hier online te koop.

Carifesta staat garant voor kleurrijk 30+ publiek en lekkere Caraibische muziek zoals merengue, bubbling, soca, zouk, dancehall, kaseko en urban hits. Het feest vindt van 2300u – 04.00u plaats in de sfeervolle Sir Winston Club in Rijswijk. Parkeren is gratis en er is een Surinaams-Javaanse cateraar aanwezig.

Je ziet het: alle ingrediënten voor een gezellig feest! De kaarten zijn in de voorverkoop alleen online te koop voor €15. Normale kaarten en kaarten aan de deur zijn €20. Er zijn ook nog enkele voordelige Lady-Tickets (2 dames voor €25) en Groep-Tickets (5 personen voor €65).

Wil je dit feest als VIP meemaken, stuur dan een Whatsapp bericht naar 06-26328025 en informeer naar de mogelijkheden.

Carifesta Caribbean Party

Zaterdag 30 november 2019

Sir Winston Club (ingang Casino)

Hoek Lange Kleiweg en Kessler park in Rijswijk

Tijd: 23.00u – 04.00u

Toegang: 30+

line-up: Passion, Sam Sosa, Meo Mania en Gilly Gonzales

Kaarten: hier online via Eventbrite

Info: www.carifesta.nl | VIP: 06-26328025