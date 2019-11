Gezochte vrouw verschijnt live op tv en kan worden aangehouden

Een 38-jarige vrouw die door de politie in Suriname werd gezocht in verband met een lopend onderzoek, is gisteren aangehouden nadat ze live op tv verscheen. Direct na het programma werd de vrouw Anita A. aangehouden.

De Surinaamse krant de Ware Tijd verneemt dat ze zich schuldig zou hebben gemaakt aan een paar strafbare feiten. Welke dat zijn is niet bekend. Na de uitzending werd ze afgevoerd naar het politiebureau ter voorgeleiding aan een hulpofficier, aldus de krant.

De vrouw in kwestie was laatst nog uitgebreid in het nieuws, toen ze met een groep van 200 personen de overstap maakte van de ABOP naar de NDP. Ze kwam in beeld tijdens de uitzending van het STVS televisieprogramma M’Manten Taki, waarin ze sprak over de lancering van de vrouwen organisatie Dja Dja Uma.

De uitzending was daarna ook op Youtube te zien maar is plotseling door de STVS verwijderd. Bovenstaande screenshot is uit het programma.