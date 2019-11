Brandweer Suriname in actie nadat motor van auto in brand vliegt

Manschappen van het Korps Brandweer Suriname moesten woensdagmiddag in actie komen toen deze auto in brand vloog. Het vuur startte in de motor van het voertuig en door kordaat optreden van de brandweer kon erger worden voorkomen.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de auto geparkeerd stond bij een inrit aan de Gompertstraat. De bestuurder wilde het voertuig starten om weg te rijden maar de motor weigerde. Daarom schakelde hij een monteur in.

Echter, voordat de monteur daar aankwam ontstond er brand in de motorruimte. De brandweer werd meteen ingeschakeld en was snel ter plekke.

Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is niet duidelijk. De voorkant van het voertuig is vernield door de vlammen.