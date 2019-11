Ondernemers met illegale wapens aangehouden bij roadblock in Suriname

Op zondag 24 november heeft de politie van Brownsweg samen met het Nationaal Leger en de politie van Brokopondo Centrum een roadblock gehouden op twee verschillende locaties in regio midden. Daarbij zijn twee vuistvuurwapens en een geweer (foto) in beslag genomen die illegaal in bezit waren van twee ondernemers.

De roadblocks vonden plaats op de binnenweg van km 21 meer bekend als Snesi Pasi en bij de controlepost van Klaaskreek. Het accent hierbij werd gelegd op illegale vuurwapens, drugs en voortvluchtige verdachten

De aangetroffen vuistvuurwapens waren in bezit van twee ondernemers. Het gaat om een Glock en een Taurus revolver. Een van ze had ook een jachtgeweer bij zich, dat ook in beslag is genomen.

Die actie is deel van een veiligheidsplan van regio midden om op gezette tijden roadblocks in de regio te houden om de zichtbaarheid van de politie en het veiligheidsgevoel van de samenleving te vergroten.

Naar de redactie van Waterkant verneemt zijn de ondernemers na afstemming met het OM heengezonden vanwege het feit dat het alleen zou gaan om vuurwapenbezit en geen ander strafbaar feit.