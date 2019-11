Doden bij gewelddadige roofoverval te Mama Ndjuka

Twee manspersonen zijn zaterdagavond doodgeschoten bij een gewelddadige roofoverval te Mama Ndyuka in het district Sipaliwini. De overval is gepleegd door Brazilianen op een concessie van ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk.

De verschillende Surinaamse autoriteiten zijn inmiddels in het gebied voor onderzoek. Het Korps Politie Suriname meldt in een persbericht dat de politie van Regio Oost gisteravond bericht heeft ontvangen dat twee manspersonen om het leven zijn gebracht door struikrovers in het gebied.

Nadere officiele details over het geval is nog niet bekend. Zo gauw die er is wordt het bericht aangevuld.