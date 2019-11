Twee bromfietsers hard tegen elkaar gebotst na haast autobestuurster

Twee bromfietsers zijn vrijdagmiddag rond 16.45u hard tegen elkaar gebotst op de hoek van de Afi Jaba- en Anton de Komstraat in Suriname. Dit nadat een autobestuurster haastig de hoek overstak op het moment toen één van de bromfietsers afsloeg in de Afi Jabastraat.

Volgens omstanders reden beide bromfietsers over de Afi Jabastraat in tegenovergestelde richting. Één reed richting J.A Pengelstraat en de andere richting Centrum. De autobestuurster reed over de Afi Jabastraat richting Molenpad.

De bromfietser die richting Centrum reed sloeg op een bepaald moment rechtsaf in de Afi Jabastraat. De autobestuurster stak toen haastig de hoek over. De bromfietser die toen ook afsloeg in de Afi Jabastraat zag daarbij de aankomende bromfietser laat.

Beide bromfietsers kwamen daardoor hard in botsing met elkaar en raakte het voertuig. Een vrouw die op één van de bromfietsen zat raakte lichtgewond. De Surinaamse politie kreeg de melding en ging ter plaatse voor onderzoek.