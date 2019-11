Surinaamse ambassadeur Nelson biedt geloofsbrieven aan Engelse koningin Elizabeth

De Ambassadeur van Suriname in Frankrijk, Reggy Martiales Nelson, heeft formeel zijn geloofsbrieven aangeboden aan Hare Majesteit Koningin Elizabeth II in London, Engeland. Tijdens de ceremonie, op 20 november 2019 in Buckingham Palace, heeft de Koningin blijk gegeven geïnformeerd te zijn over Suriname en de loopbaan van Ambassadeur Nelson.

Verder waren aanwezig tijdens de ceremonie de echtgenote van de ambassadeur, Haidy Nelson, en de ambassaderaad, Elaine Woode. Ambassadeur Nelson had op 5 juli 2019 reeds zijn kopie geloofsbrieven aangeboden aan de Vice Marshal, van het Diplomatiek Korps en mocht vanaf dat moment zijn werkzaamheden als niet-residerend Ambassadeur van Suriname in Engeland aanvangen. Eveneens is hij vanaf laatstgenoemde datum lid van het diplomatieke korps in Engeland, geheten de “Court of St. James’s”.

Tijdens het persoonlijk onderhoud sprak de Koningin haar waardering uit voor de inspanningen van Suriname op het gebied van milieu en vond de aanplant van mangroves zeer goed. De informatie over het overlijden van de ambassadeur belast met milieu aangelegenheden, Winston Lackin, vond zij triest. De Koningin sprak verder de hoop uit dat het streven van ambassadeur Nelson om de bilaterale betrekkingen met de UK te versterken met een grotere rol voor de private sector, een succes wordt.

Als laatst gaf zij aan ambassadeur Nelson gaarne te verwelkomen op 11 december, tijdens de Queen’s Evening Reception in Buckingham Palace, een formele receptie voor het Corps diplomatiek.

Ambassadeur Nelson heeft voorts gebruik gemaakt van zijn aanwezigheid in London om met de top van enkele investeringsorganisaties en bedrijven besprekingen te voeren. De Honorair Consul van Suriname in Engeland, Amwed Jethu, heeft een grote bijdrage geleverd tijdens deze gesprekken.