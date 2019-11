SZF vergemakkelijkt diensten met mobiele app

De Stichting Staatsziekenfonds (SZF) vergemakkelijkt de toegang tot haar diensten voor het publiek. Het SZF heeft daartoe afgelopen vrijdag de mobiele app SZF Connect gelanceerd. Volgens Claudine Amattabri, hoofd Project Management van het SZF, is de app ontwikkeld om haar cliënten en de Surinaamse samenleving beter te voorzien en om de diensten te vergemakkelijken. Ze zegt dat er hard is gewerkt aan het ontwikkeling van de applicatie.

Medewerkers hebben zich in de afgelopen twee weken reeds wegwijs kunnen maken in de applicatie, maar voor het groter publiek is het compleet nieuw. SZF Connect is ontwikkeld voor SZF-verzekerden en niet SZF-verzekerden. Met de app heeft de gebruiker toegang tot diverse services van het ziekenfonds. Men kan inloggen als gastgebruiker of met een SZF-id. Amattabri verduidelijkt dat er reeds een mobiele app van het SZF was, maar dat SZF Connect geheel is.

Met de applicatie kunnen gebruikers de laatste nieuwtjes van het SZF volgen. Men heeft toegang tot de SZF-geneesmiddelenklapper en indien er wordt ingelogd met de SZF-id, ontvangt men persoonlijke berichten, notificaties betreffende het verzekeringsplan en algemene informatie, omtrent verzekeringsplannen die het SZF te bieden heeft. Ook kan de gebruiker op de app ook de wachtdienstregeling die elke vrijdag wordt geüpload, halen en navigeren naar alle huisartsen en apotheken. Middels de navigatie functie krijgt men de kortste route naar een huisarts of een apotheek in Suriname.

Verder biedt de app ook toegang tot de SZF-premietabel en alle contactinformatie van het SZF, waaronder de SZF-units, SZF-kantoren en -apotheken. Aan het tot stand komen van de app hebben medewerkers van diverse afdelingen meegewerkt, waaronder de afdelingen Informatie Technologie, Declaratie, Voorlichting/Klanten Service, Projectmanagement en directieleden die ook nauw betrokken waren in het proces. De app kan via App Store en Play Store gedownload worden.