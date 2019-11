Minister Dikan maakt werkafspraken met delegatie uit Hubei

Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling heeft enkele werkafspraken gemaakt met de Chinese delegatie uit de provincie Hubei. Zowel de minister als de delegatieleider, Yang Yunyan, geloven dat het uitdiepen van de bilaterale samenwerkingsverbanden tussen Suriname en China van belang zijn. De minister heeft de zes tellende personen afgelopen dinsdag ontvangen in zijn werkkamer. Yang Yunyan is vicegouverneur van Hubei. Gedurende het bezoek van de Chinese delegatie hebben Dikan en Yunyan elkaar een beeld gegeven over elkanders land en de structuur van hun overheid.

De vicegouverneur zei dat Hubei goed ontwikkeld is in diverse sectoren, behalve dat zij bekend staan om de productie van medicijnen. De provincie doet het ook goed op het gebied van infrastructuur, onderwijs en technologie. Vanuit deze gebieden hoopt hij samenwerkingsverbanden aan te gaan met Suriname en op eigen wijze een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van ons land.

Minister Dikan heeft de delegatie verwelkomd als vertegenwoordiger van China, een van de grootste en betrouwbaarste ontwikkelingspartner van Suriname. De bewindsman heeft tijdens een recent bezoek aan China de ontwikkelingen in Hubei zelf ervaren. Hij is onder meer onder de indruk van de vorderingen op het gebied van landbouw. In dat kader stelde hij voor om projecten te initiëren in de landbouwsector, maar dan met de focus op de planten die gebruikt worden voor het vervaardigen van medicijnen.

Met de kennis van de Chinezen wil de bewindsman ook dat de verwerking eventueel geschiedt in Suriname. Verder heeft de minister benadrukt dat Suriname ook kan leren van de uitmuntende manier waarop Hubei het toerisme heeft ontwikkeld. Yunyan is ingenomen met de voorstellen van de Surinaamse minister en kijkt uit naar de uitwerking van deze afspraken in projecten.