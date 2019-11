Weggedeelte Molenpad-Limesgracht vanaf vandaag weer open voor verkeer

Het weggedeelte van de Zwartenhovenbrugstraat tussen het Molenpad en de Limesgracht wordt vandaag om 08.00 uur opengesteld voor het verkeer. Met de openstelling zullen er ook enkele veranderingen optreden, zegt Politiecommissaris Stanley Changoer tegenover het Nationaal Informatie Instituut in Suriname.

Het verkeer dat over de Van ‘t Hogerhuysstraat richting het stadscentrum gaat, kan rechtdoor rijden tot de Limesgracht. Men kan dan linksaf de Limesgracht inslaan om vervolgens naar de plaats van bestemming te rijden. De politiefunctionaris benadrukt echter dat degenen die zich op de linkerrijstrook van de Van ‘t Hogerhuysstraat bevinden wel eerder gaan moeten afslaan, in het Molenpad. Voor zij die zich op de rechterrijstrook bevinden, geldt rechtdoor rijden naar de Limesgracht. De politie gaat vandaag zichtbaar zijn om het verkeer te begeleiden.

Een andere maatregel is dat een aanpassing komt voor het verkeer over het Molenpad. Deze straat was gedurende de werkzaamheden tussen zes en tien uur ‘s morgens een eenrichtingsweg tot aan de Afi Jabastraat. Deze situatie zal vandaag nog het geval zijn, maar is vrijdag helemaal niet meer van kracht. Dat betekent dat het Molenpad ingaande vrijdagochtend geen eenrichtingsweg meer is, maar in twee rijrichtingen wordt opengesteld.

Deze zelfde maatregel geldt volgens de Surinaamse politiecommissaris ook voor de Afi Jabastraat die in de afgelopen maanden net als het Molenpad eenrichtingsweg was: vanaf het Molenpad tot de Gemenelandsweg. Deze situatie komt vrijdag ook te vervallen, waardoor de Afi Jabastraat weer een tweerichtingsweg is. Zowel het Molenpad als de Afi Jabastraat zijn vandaag nog tussen 06.00 en 10.00 uur eenrichtingswegen.