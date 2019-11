‘Regering Suriname werkt aan rechtstreeks en visumvrij vliegen naar China’

“De Surinaamse regering werkt hard aan een directe vliegverbinding tussen Suriname en China en visum vrij reizen tussen de twee landen. Dit zodat Surinamers en Chinezen elkaar beter kunnen leren kennen en hun relatie kunnen versterken”. Dat zegt Minister Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken.

Volgens Pollack-Beighle heeft China heden ten dage als historische partner, een economische rol te vervullen in de verdere ontwikkeling van Suriname als onafhankelijke staat. Ze merkte op dat de twee landen de banden moeten opengooien.

De minister acht het belangrijk te beseffen welke bijdrage het Aziatische land levert in de ontwikkeling van Suriname. Ze somde onder meer het Regionaal Streekziekenhuis Wanica op, alsook de Dalian projecten, rehabilitatie van de Johan Adolf Pengelluchthaven en de aanstaande opzet van een landbouwcentrum.

Pollack-Beighle zei dit alles afgelopen zaterdag bij de opening van de tentoonstelling ‘The Chinese in Me’ in Kong Ngie Tong Sang te Paramaribo. Als wij in Suriname vier generaties terug zouden gaan, dan blijkt aldus de bewindsvrouw dat alle Surinamers een beetje Chinees in zich hebben. De tentoonstelling zou dat ook wetenschappelijk kunnen onderbouwen.