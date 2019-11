Inbreker die zich in vliering van woning schuilhield aangehouden

Een 34-jarige inbreker die zich in een woning te Paramaribo Noord had verscholen, is afgelopen week door leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) aangehouden. De agenten troffen de man in de vliering van de woning aan.

De politie van het bureau Geyersvlijt kreeg een dievenmelding, die door het Command Center was gelanceerd voor de eenheden op het veld. RBTP die ook op deze melding reageerde, begaf zich naar het adres voor onderzoek.

Het gelukte RBTP om de man, Giovanni F. aan te houden, die zich in de vliering van de woning had verscholen. Hij is na overleg met het Openbaar Ministerie hangende het onderzoek in verzekering gesteld.

De aanhouding vond plaats vorige week dinsdag 12 november, maar is vanmorgen door het Korps Politie Suriname naar buiten gebracht.