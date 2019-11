Samenleving opnieuw opgeschrikt door zelfmoord jeugdige

Opnieuw is de Surinaamse samenleving opgeschrikt door een zelfmoord van een jeugdige. Het meisje in kwestie zou gisteren zelfmoord hebben gepleegd op een adres te Kwatta, melden bronnen aan de redactie van Waterkant.Net. Naar verluidt was ze net geslaagd en zat ze nu op de MULO school.

Haar vriendje plaatste zojuist dit bericht over haar overlijden op zijn Facebook pagina:

Neee tooccchh😭😭😭Echt iemnd die alls vr me was😭 en nu moet ik kijkn hoe j me hier verlaat😭 terwijl dit niet hoefde jij en ik sprkn zo mooi wat we gaan doen voor 25nov😩 en nu verlaat jij me hier Ooww mijn god wat hb ik zo gedn dat j zoiets met me doet 😭💔R.I.P BABY LOVE YOU jou zal ik nooit vergtn wnt je was meer dan een vriendin voor me❤🙏👫😔😭

Eerder deze maand pleegde een leerlinge van de Hendrikschool in Suriname ook al zelfmoord. En afgelopen week zijn drie leerlingen van O.S Marowijne project in het ziekenhuis beland nadat zij een verdelgingsmiddel hadden ingenomen.