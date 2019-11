Verbrandingsoven district Saramacca in gebruik genomen

Afgelopen vrijdag is de tiende verbrandingsoven landelijk te Boskamp in het district Saramacca officieel in gebruik genomen. De ingebruikname vond plaats door districtscommissaris Sarwankoemar Ramai, parlementariër Nao-mi Samidin en de onderdirecteur van het ministerie van Volksgezondheid Robert Mohamed. Tijdens de opening zijn verschillende toespraken gehouden door de verschillende vertegenwoordigers.

Hierbij werd het belang van het zorgvuldig en verantwoord omgaan met de verbrandingsoven benadrukt, zodat dit project niet alleen nu, maar ook in de toekomst vruchten zal afwerpen. Na de verschillende toespraken is de verbrandingsoven overgedragen door de financieel directeur van het Mungra Medisch Centrum, Zorida Mohamed, aan districtscommissaris Ramai.

Verder werden er ook door Zorida Mohamed certificaten uitgereikt aan personen die belast zijn met het beheer en onderhoud van de verbrandingsoven. Het project “vuilverwerking middels verbrandingsovens” wordt over heel Suriname uitgevoerd.

Volgens de Surinaamse regering zullen deze ovens een wezenlijke bijdrage leveren aan een goed milieu wat ook toerisme zal bevorderen.