Man met schotverwonding in woning aangetroffen, mogelijk zelfdoding

In een woning aan de Lelydorperweg in Suriname is zaterdag rond 18.00u het lichaam van een dode man aangetroffen. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de man een schotverwonding had. Er zou een geweer net naast hem zijn aangetroffen.

Volgens de eerste berichten die onze redactie binnen kreeg, zou er sprake zijn van zelfdoding. Bronnen melden aan Waterkant dat het zou gaan om problemen in de relationele sfeer, maar dat kan nog niet officieel worden bevestigd.

De Surinaamse politie heeft nog geen bericht hierover naar buiten gebracht, dus later meer.