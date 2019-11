Dienstwapen politieman buitgemaakt bij gewapende overval op supermarkt

Bij een gewapende beroving woensdagavond op een supermarkt te Charlesburg in Suriname, hebben de daders naast geld en enkele waardevolle spullen, ook het dienstwapen van een politieman buitgemaakt. De redactie van Waterkant verneemt dat de daad gepleegd is rond 23.30u door vier mannen, waarvan drie gewapend met vuurwapens.

De criminelen stormden de winkel binnen en hielden de winkelier, de politieman en een buitenlander onder schot. Bij die gelegenheid hebben zij de spullen buitgemaakt. Van de buitenlander hebben de criminelen een tas inhoudende een mobiele telefoon en paspoort buitgemaakt.

Van de agent hebben de rovers naast het dienstwapen ook zijn mobiele telefoon buitgemaakt. Twee mobiele telefoons die de winkelier bij zich had werden eveneens meegenomen. De daders verlieten de plaats in een witgelakte personenauto met donkere ruiten.

De Surinaamse politie werd ingeschakeld en stelde meteen een zoekactie in. De recherche wist de mobiele telefoon van de agent te lokaliseren bij een appartement aan de Koemakalaan. De wetsdienaren gingen naar het adres en troffen een vrouw aan die meteen werd aangehouden.

Een jongeman die de politie zag aankomen vluchte. Bij huiszoeking is het wapen van de agent en zijn mobiele telefoon aangetroffen. Ook is er gestuit op een andere vuurwapen dat bewaard was in de woning.

De vrouw werd overgebracht naar het politiebureau. Na afstemming met het Openbaar Ministerie in Suriname is zij voor medeplichtigheid in verzekering gesteld. De politie van Geyersvlijt heeft de zaak in onderzoek.