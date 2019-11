Suriname wint met 4-0 van Dominica in Concacaf Nations League

Het nationale elftal van Suriname heeft vrijdagavond in eigen huis een voortreffelijke returnwedstrijd tegen Dominica gespeeld. Natio domineerde de wedstrijd en heeft uiteindelijk met maar liefst 4-0 gewonnen.

De doelpunten werden gemaakt door Dimitrie Apai (tweemaal) en Gleofilo Vlijter (ook tweemaal). Nieuwkomer Nigel Hasselbaink kreeg z’n eerste gele kaart in dienst van Natio. Eerder won Suriname ook de heenwedstrijd tegen Dominica met 1-2, op 5 september in het Windsor Park Sport Stadium te Roseau.

Suriname komt uit in groep D van Divisie B. In deze groep namen vrijdag ook St. Vincent en Nicaragua het tegen elkaar op, waarbij St. Vincent met 1-0 won. De wedstrijd tegen Dominica werd in het André Kamperveen stadion te Paramaribo gespeeld.

Suriname speelt haar volgende wedstrijd in deze groep maandag tegen Nicaragua. Maandag kruisen verder ook Dominica en St. Vincent de degens.