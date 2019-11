Bezoekers Diakonessenhuis bijkans een uur vast in lift

Vanochtend zijn vijf bezoekers van het Diakonessenhuis in Suriname opgesloten geraakt in de lift. Twee personen, waaronder een seniorenburger raakten zelfs bewusteloos, meldt de Surinaamse krant de Ware Tijd (dWT) op haar website.

Volgens de krant zaten de bezoekers 45 minuten tot een uur vast in de lift. Één van de vastzittenden is totaal niet te spreken over de manier hoe het ziekenhuis gehandeld heeft ten tijde van het voorval.

Daarnaast is hij ook totaal ontstemd over de voorzienigen in de lift om zo een moment door te staan.Tegenover DWT laat hij precies weten hoe het er allemaal aan toe is gegaan.

