Autobestuurder verleent geen voorrang en veroorzaakt enorme schade

Deze twee voertuigen raakten vannacht rond 02.15u zwaar beschadigd na een frontale botsing op de hoek van de Kwatta- en Kernkampweg/Washingtonstraat in Paramaribo.

De pick-up reed over de Kwattaweg richting Centrum en de Toyota Ist over de Kernkampweg richting Benie’s Park. De bestuurder van de Ist stak haastig de Kwattaweg over en onderschatte de snelheid van de pick-up die kwam aangereden. Daardoor onstond er een frontale botsing, waarbij beide bestuurders de controle over het stuur verloren.

De pick-up knalde na de botsing tegen een elektriciteitsmast van de N.V. Energie Bedrijven Suriname. Hierdoor brak de mast in tweeën en lagen kabels op straat. De Ist slingerde en kwam midden op de Kwattaweg tot stilstaand. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. Niemand raakte gewond.

De Surinaamse politie was ter plaatse voor onderzoek. Beide voertuigen zijn door een ingeschakelde sleepdienst afgevoerd.