Flinke schade en 3 gewonden na onoplettendheid automobilist

Een automobilist die niet oplette bij het afslaan heeft afgelopen woensdagnacht voor enorme schade gezorgd aan de Kwattaweg in Suriname. Een andere verkeersdeelnemer, die schrok van de afslaande automobilist, maakte hierdoor een manoeuvre waarbij hij de controle over het stuur verloor.

Hij knalde met zijn terreinwagen tegen een schutting en kwam vervolgens tegen een stilstaande personenauto aan die op zijn beurt weer een andere schutting ramde. Drie inzittende van deze terreinwagen raakten daarbij gewond.

De veroorzaker zelf bleef ongedeerd en had ook gen schade aan het voertuig. Uit het onderzoek van de Surinaamse politie blijkt dat alle bestuurders in het bezit zijn van een geldig rijbewijs. Ook was er geen sprake van gebruik van alcohol.