Veroordeelde die stiefdochter misbruikte ontvlucht bij gerechtsgebouw

Opmerkelijk bericht uit Suriname vanmorgen: Een man die afgelopen woensdag door de rechtbank tot 30 maanden cel voor verkrachting van zijn stiefdochter werd veroordeeld, is diezelfde dag op de vlucht geslagen. Dat meldt de Surinaamse krant Times of Suriname vanochtend op haar voorpagina.

Volgens de krant gebeurde dat toen de politie bezig was arrestanten af te voeren vanaf het gerechtsgebouw aan de Monseigneur Wulfinghstraat no. 5, alwaar de verkrachter net zijn straf had aangehoord.

Onderweg naar de arrestantenbus zag de man op een onbewaakt moment kans te ontvluchten, aldus Times. Hoe dat precies heeft kunnen gebeuren is onduidelijk.

De man is op dit moment voortvluchtig en wordt gezocht door de Surinaamse politie.