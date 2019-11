Nigel Hasselbaink klaar voor zijn eerste wedstrijd voor Suriname

Dit is ‘m dan in een shirt van de Surinaamse Voetbalbond (SVB): Nigel Hasselbaink. Hij is de eerste Nederlandse voetballer van Surinaamse komaf, die ondanks zijn Nederlands paspoort voor het nationale elftal van Suriname uitkomt.

De aanvaller die in Israël uitkomt voor Hapoel Beer Sheva, is door bondscoach Dean Gorré opgenomen in de selectie die vandaag in het kader van de Concacaf Nations League uitkomt tegen Dominica.

Gorré stelde gisteren tijdens een persconferentie dat de procedure voor Hasselbaink is doorlopen en dat de Surinaamse instanties officieel toestemming hebben verleend. Dat betekent dat de aanvaller met behoud van zijn Nederlandse nationaliteit voor Suriname mag uitkomen.

De wetgeving maakte het tot dusver onmogelijk dat een sporter met een andere nationaliteit de Surinaamse kleuren kon verdedigen.