Politie pakt verdachte op in liquidatie zaak voetballer Kelvin Maynard

in het onderzoek naar de moord op de Surinaams-Nederlandse oud-voetballer Kelvin Maynard, heeft de politie een verdachte aangehouden. Deze is door de politie meegenomen naar het bureau en wordt verhoord. Waar hij van verdacht wordt, is nog niet bekend.

De in Suriname geboren Maynard (foto) overleed op 18 september nadat hij in zijn auto in Amsterdam-Zuidoost onder vuur was genomen. Na de beschieting reed hij tegen de voorgevel van een brandweerkazerne. Ondanks reanimatiepogingen bezweek hij aan zijn verwondingen.

De 32-jarige oud-voetballer werd mogelijk achtervolgd voordat er op hem werd geschoten, meldde de politie een dag na het incident. In verband met de fatale schietpartij zocht de politie naar twee personen die in het zwart gekleed waren en reden op een zwart tweewielig of driewielig motorvoertuig.

Volgens diverse media werd Maynard in het criminele milieu ervan beschuldigd dat hij samen met anderen een grote partij cocaïne had ‘geript’. De recherche ziet inderdaad aanwijzingen dat hij in de drugshandel zat en onderzoekt ook dat scenario over de diefstal, maar houdt nog meer mogelijkheden open.

De nu aangehouden verdachte zit vast voor verhoor. Meer informatie over de identiteit en verdenking volgen later, meldt de politie.