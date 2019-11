Automobilist op klaarlichte dag klemgereden, beschoten en beroofd door criminelen

Een automobilist in Suriname is woensdag door twee gewapende mannen beroofd toen hij met zijn auto over de openbare weg reed. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat deze beroving rond 11.45u plaats vond op de hoek van de Soekhanstraat en de Meerutweg, omgeving Kwattaweg.

Het slachtoffer werd op die bewuste plek klemgereden door twee mannen in een grijs gelakte Toyota Vitz. Ze waren gewapend met vuistvuurwapens en losten een schot op het voertuig, waarna ze een handtas van het slachtoffer wegnamen.

In de gestolen handtas zat onder andere 20.000 US$, 1.500 SRD en enkele persoonlijke bescheiden van het slachtoffer. De daders konden na de beroving wegkomen.

De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek maar heeft nog geen aanhoudingen kunnen verrichten.